«Списки на ликвидацию». О покушении на Скрипаля было известно? 

Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил некто Борис Карпичков, бывший агент КГБ, который в 1998 году бежал в Великобританию.
Согласно его утверждениям, еще 12 февраля ему позвонил из континентальной Европы его бывший коллега, который предупредил о существовании «списков на ликвидацию», в котором фигурирует восемь фамилий, в том числе фамилия самого Карпичкова и основателя инвестфонда Hermitage Capital Билла Браудера.
Все это очень странно и похоже на вбросы, которые делает кто-то, чтобы обострить и без того уже максимально напряженную обстановку, считает писатель, политический и общественный деятель, ученый-нейрофизиолог и один из основателей диссидентского движения в СССР, проживающий в Великобритании Владимир Буковский.
Владимир Буковский писатель, политический и общественный деятель, ученый-нейрофизиолог и один из основателей диссидентского движения в СССР, проживающий в Великобритании «Я в эти списки особенно не верю. Был уже один раз список, когда убили Литвиненко, в этом списке, между прочим, значилось несколько людей, которых потом убили, но были люди, которых никто и не убивал. В прошлом список я, например, был, а я до сих пор жив. Ахмед Закаев был, он до сих пор жив. Этот список, по-моему, для дезинформации. Ухудшать уже некуда. Уже они дошли до предела. Все санкции, которые можно, предъявить, предъявили. Я не знаю, что еще можно добавить. Но, в принципе, это, конечно, как факт интересно. Мы не очень понимаем, откуда происходят такие списки. В прошлый раз эти списки якобы пришли из Союза ветеранов спецслужб. Есть такой союз, и, вообще, какое влияние он имеет на деле? Это все звучало неубедительно. Сегодня откуда они этот список взяли, они же не говорят пока. Спорные все вещи. Скрипаль, конечно, никому уже давно не мешал. Он ни в какие дела не вмешивался. Ему было уже 66 лет».
Ранее министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что будут пересмотрены дела о гибели 14 россиян и связанных с Россией лиц, которые ранее Скотланд-Ярд не считал подозрительными, а теперь считает. В частности, дело об отравлении редким ядом растительного происхождения Александра Перепеличного перед тем, как он собирался дать показания об отмывании похищенных в России средств прокуратуре Швейцарии.