Скрипаль мог быть в списке подлежащих ликвидации людей

Экс-агент КГБ Борис Карпичков рассказал о списке людей, которых намерены ликвидировать российские спецслужбы.

Карпичков заявил о списке на тайной встречи с журналистами Bloomberg . По словам бывшего агента КГБ, в феврале 2018 года Карпичкову позвонил друг из российской спецслужбы и предупредил о том, что имя Карпичкова находится в списке из восьми людей, которых намерены ликвидировать российские спецслужбы.

Отмечается, что Карпичков сначала не придал этому значение, однако после узнал новости об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля, чье имя также было в списке.

Кроме того, как пишет издание, в списке также числится основатель инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер , который обвиняет российских властей в убийстве юриста Сергей Магнитского.

Браудер рассказал изданию, что его жизнь уже многие годы подвергается опасности. Он призвал властей Британии остановить приток в страну денег коррумпированных российских олигархов и чиновников и подчеркнул, что произошедшее со Скрипалем должно стать предупреждением для Лондона.