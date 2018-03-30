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Скрипаль мог быть в списке подлежащих ликвидации людей
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Скрипаль мог быть в списке подлежащих ликвидации людей 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Экс-агент КГБ Борис Карпичков рассказал о списке людей, которых намерены ликвидировать российские спецслужбы.
Карпичков заявил о списке на тайной встречи с журналистами Bloomberg. По словам бывшего агента КГБ, в феврале 2018 года Карпичкову позвонил друг из российской спецслужбы и предупредил о том, что имя Карпичкова находится в списке из восьми людей, которых намерены ликвидировать российские спецслужбы.
Отмечается, что Карпичков сначала не придал этому значение, однако после узнал новости об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля, чье имя также было в списке.
Кроме того, как пишет издание, в списке также числится основатель инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, который обвиняет российских властей в убийстве юриста Сергей Магнитского.
Браудер рассказал изданию, что его жизнь уже многие годы подвергается опасности. Он призвал властей Британии остановить приток в страну денег коррумпированных российских олигархов и чиновников и подчеркнул, что произошедшее со Скрипалем должно стать предупреждением для Лондона.
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