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Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно
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Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Прокуратура города Бийска зафиксировала нарушения противопожарной безопасности в большинстве проверенных торгово-развлекательных центров города.
Нарушения были выявлены как со стороны владельцев торговых центров, так и со стороны арендаторов.
Основные нарушения: эвакуационные проходы узкие, загромождённые; эвакуационные выходы заперты; не работают системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения; перекрыты оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды; отсутствуют светящиеся указатели путей эвакуации и другие нарушения.
«Нарушения стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении 5 владельцев и арендаторов торговых объектов», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
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