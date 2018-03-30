«Боимся кишечных расстройств и паралича»: в поселке Каменка вода стала бесплатной, но опасной

Жители поселка Каменка Мезенского района обеспокоены качеством местной воды — колонки, за которые они раньше платили, внезапно стали бесплатными, потому что воду из них признали непригодной для питья. Администрация Мезенского района информацию подтвердила и рассказала, как будет решать проблему.

Все началось с того, что в февральских квитках за воду жильцы поселка Каменка не нашли суммы. Внезапно вода, за которую они платили больше 60 рублей за куб, стала бесплатной.

— Но радоваться мы не спешили, оказалось, что воду в колонке признали непригодной для питья — в ней обнаружили повышенное содержание стронция, — комментирует местная жительница Галина. — По идее, мы не должны были пользоваться этой колонкой, когда лицензию на нее не продлили из-за итогов экспертизы. Однако люди все равно ее пьют — бесплатную, но опасную воду.

Население в известность местные власти не поставили — публичного обращения к жильцам с предупреждением или объявлений в поселке никто не делал.

— В интернете мы прочитали, что стронций — это яд. Что из-за него могут быть ожоги слизистой оболочки и кожи, кишечно-желудочные расстройства и даже паралич. При избытке стронция поражается костная ткань, печень и кровь. Нас пугает такая перспектива. Ведь я уже заметила, что местная вода разъедает сеточку на чайнике, — говорит еще одна жительница поселка. — Кипячу его с лимонной кислотой постоянно, чтобы избавиться от налета. Информации о том, как ситуацию будут исправлять, как будут чистить воду, — нам тоже никто не доносил.

Мы дозвонились до главы администрации Мезенского района, чтобы выяснить, действительно ли в воде есть стронций, насколько это опасно для жильцов, и как местные власти будут исправлять ситуацию.

— Несколько колонок получили лицензию на несколько лет вперед, и воду из них пить можно, однако есть колонки, где, действительно, было обнаружено повышенное содержание стронция в воде, и пить ее, конечно, пока нельзя, — комментирует глава Мезенского района Надежда Ботева. — Руководство «Архоблэнерго» работает над этим вопросом — и стронций из воды будет устранен. Пока что будет организован подвоз питьевой воды. Отключить ее совсем не представляется возможным, потому что она необходима поселку для технических нужд.

Глава Мезенского района отметила также, что такую «техническую» воду люди оплачивать не будут, оплату возобновят, когда воду признают пригодной для питья.

— Если с этим возникнут проблемы, думаю, люди просто будут покупать питьевую воду, как это делают жители Архангельска и многих других населенных пунктов, — комментирует Надежда Ботева.

Недавно на воду жаловались и жители Вельского района — они заметили, что после стирки на одежде остаются разводы, а из крана течет желтая вода.