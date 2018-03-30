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Праймериз «Единой России» по выборам нижегородского губернатора пройдет по особой модели
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Праймериз «Единой России» по выборам нижегородского губернатора пройдет по особой модели 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Процедура предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» по выдвижению кандидата на должность губернатора Нижегородской области, пройдет по особой модели, сообщил секретарь нижегородского регионального отделения (НРО) партии Денис Москвин.
«Список участников будет сформирован региональным политсоветом, кандидаты должны будут встретиться с не менее чем половиной секретарей местных и первичных отделений партии, и уже после этого на конференции регионального отделения партии общим решением будет выдвинут кандидат на должность главы региона», — уточнил Москвин.
Точной даты конференции пока нет, по предварительным планам, она должна состояться в июне.
Праймериз по определению кандидатуры для выдвижения в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 129 пройдет по первой модели: кандидаты заявляются в порядке самовыдвижения, в голосовании смогут принять участие все желающие, проживающие на данной территории, вне зависимости от партийной принадлежности. По той же модели пройдут праймериз для последующего выдвижения кандидата в законодательное собрание Нижегородской области по избирательному округу № 6.
Процедура предварительного голосования для представительных органов муниципальных образований Нижегородской области с численностью избирателей более 1 000 человек будет организована также по первой модели, для территорий с количеством избирателей менее 1 000 человек выбрана третья модель.
Единый день предварительного голосования пройдет в регионе 3 июня, список зарегистрированных участников будет определен не позднее 13 мая, передает пресс-служба НРО «Единой России».
Напомним, что мандат депутата Госдумы по избирательному округу № 129 стал вакантным после избрания Владимира Панова главой Нижнего Новгорода. Мандат депутата законодательного собрания Нижегородской области по округу № 6 освободился после прекращения депутатских полномочий заместителя председателя областного парламента Олега Сорокина.
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