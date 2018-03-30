Праймериз «Единой России» по выборам нижегородского губернатора пройдет по особой модели

«Список участников будет сформирован региональным политсоветом, кандидаты должны будут встретиться с не менее чем половиной секретарей местных и первичных отделений партии, и уже после этого на конференции регионального отделения партии общим решением будет выдвинут кандидат на должность главы региона», — уточнил Москвин.

Точной даты конференции пока нет, по предварительным планам, она должна состояться в июне.

Праймериз по определению кандидатуры для выдвижения в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 129 пройдет по первой модели: кандидаты заявляются в порядке самовыдвижения, в голосовании смогут принять участие все желающие, проживающие на данной территории, вне зависимости от партийной принадлежности. По той же модели пройдут праймериз для последующего выдвижения кандидата в законодательное собрание Нижегородской области по избирательному округу № 6.

Процедура предварительного голосования для представительных органов муниципальных образований Нижегородской области с численностью избирателей более 1 000 человек будет организована также по первой модели, для территорий с количеством избирателей менее 1 000 человек выбрана третья модель.

Единый день предварительного голосования пройдет в регионе 3 июня, список зарегистрированных участников будет определен не позднее 13 мая, передает пресс-служба НРО «Единой России».