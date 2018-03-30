Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии

В современных развитых государствах основная капитализация происходит не за счет сырьевого сектора, а за счет цифровой экономики и эксплуатации нематериальных активов. Чем быстрее развиваются технологии, тем выше будет роль интеллектуальной собственности. Но и сегодня наше законодательство позволяет многое для оборота результатов интеллектуальной деятельности. Но нам не хватает сервисов.

Речь идет о создании единого окна или единой точки входа, где бы правообладатель мог разместить информацию о принадлежащем ему объекте, определить границы использования своих прав, стоимость их передачи или, например, готовность предоставить открытую лицензию, которая позволяет использовать объект неограниченному кругу лиц в разрешенных пределах.

Лифт, который выведет изобретателя на потребителя — это и есть сервисная технологическая платформа, которая нужна в современном мире. Вот почему "Сколково" совместно с научными организациями и авторскими обществами объединили усилия и создали IPChain — распределенную сеть, в которой будут фиксироваться все транзакции с результатами интеллектуальной деятельности, причем транзакция — это не только сделка, но и любое юридически значимое действие с объектом. Разместил правообладатель информацию об объекте — информация зафиксировалась в распределенном реестре, заключил лицензионное соглашение или продал объект — эти данные также сразу отразились в реестре и т.д.

Эта сеть должна помочь решить несколько задач. Во-первых, сократиться время регистрации прав, а, значит, число объектов интеллектуальной собственности начнет кратно возрастать. Онлайн-сервис хорош тем, что после того, как ты заявил идею, можно начать привлекать средства от инвесторов на развитие продукта еще до окончания процесса регистрации. Например, с помощью популярных сегодня краудфандинговых платформ. Во-вторых, необходимо сделать данный рынок прозрачным и удобным для всех его участников. IPChain — некоммерческий проект и прежде всего призван сформировать среду доверия.

Пока что недобросовестный правообладатель может продать исключительную лицензию на свой товар нескольким покупателям, в результате чего объект права попадает под обременение и решить спор можно только в суде. В-третьих, произойдет уберизация самого рынка интеллектуальных прав: онлайн-сделки по заключению лицензионных соглашений или отчуждению прав можно будет проводить без участия ведомств или людей-посредников, как это происходит сейчас; заработает сетевое онлайн-урегулирование конфликтов, таким образом существенно снизится нагрузка на судебную систему.