В Марий Эл на ремонт дорог выделят более 72 миллионов

Марий Эл из бюджета республики выделят средства на ремонт дорог. Аукцион по выполнению данных работ размещен на федеральном сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 72,7 млн рублей.

На эти средства власти планируют отремонтировать 3047,1 км дорог, укрепить обочину и заменить барьеры вдоль благоустроенных участков. Прием заявок для участия в электронных торгах закончат 5 апреля.

Напомним, на ремонт участков федеральных трасс и региональных дорог в республике выделят около 350 млн рублей. Работы планируется завершить до начала нового учебного года. Также на выделенные средства хотят установить дорожные знаки.

Кроме того, пройдет аукцион по ремонту участков трассы на федеральных автодорогах в Марий Эл. По его итогам в нормативное состояние приведут участки трасс: Йошкар-Ола — Зеленодольск и «Вятка» в Медведевском и Оршанском районах республики.

Фото:geograph.org.uk