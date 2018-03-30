Ещё
В России начался весенний призыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России начался весенний призыв 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин подписал указ о старте весеннего призыва. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.
В документе сказано, что период осуществления связанных с призывом процедур будет проводиться с 1 апреля по 15 июля в отношении мужчин в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 128 тысяч человек.
По информации Минобороны, в минувшем году в период весенней призывной компании, в различные воинские формирования и другие войска было призвано 142 тысячи человек.
При этом число уклонистов составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы. Для прохождения альтернативной гражданской службы в 2017 году направлено 395 человек.
Парламентская газета: последние новости
Условия работы сотрудников ФСИН изменятся Почему «красный» Иркутск выбрал Путина В ОЗХО назвали сроки завершения экспертизы вещества, которым отравили Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов148
Вторая холодная война официально объявлена719
Россия усилила военную мощь в Сирии114
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт45
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ20
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение