В России начался весенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ о старте весеннего призыва. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

В документе сказано, что период осуществления связанных с призывом процедур будет проводиться с 1 апреля по 15 июля в отношении мужчин в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 128 тысяч человек.

По информации Минобороны, в минувшем году в период весенней призывной компании, в различные воинские формирования и другие войска было призвано 142 тысячи человек.

При этом число уклонистов составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы. Для прохождения альтернативной гражданской службы в 2017 году направлено 395 человек.