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В чём причина массового отравления сотрудников авиазавода в Таганроге?
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В чём причина массового отравления сотрудников авиазавода в Таганроге? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Удалось ли выяснить причину массового отравления сотрудников авиазавода в Таганроге?
Главной версией массового отравления, в результате которого возникла угроза жизни и здоровью десятков сотрудников предприятия, стал бытовой конфликт.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, подчеркнувшая, что в производственной деятельности таллий на заводе не применяется.
«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление…
Соответствующие органы устанавливают виновника и разбираются в причинах преступных действий», — говорится в сообщении.
Напомним, сотрудники таганрогского предприятия начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года. Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.
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