В чём причина массового отравления сотрудников авиазавода в Таганроге?

Удалось ли выяснить причину массового отравления сотрудников авиазавода в Таганроге

Главной версией массового отравления, в результате которого возникла угроза жизни и здоровью десятков сотрудников предприятия, стал бытовой конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, подчеркнувшая, что в производственной деятельности таллий на заводе не применяется.

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление…

Соответствующие органы устанавливают виновника и разбираются в причинах преступных действий», — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники таганрогского предприятия начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года. Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.