Экспертный совет ФРП одобрил омский проект модернизации производства комбикормов

"В нашей структуре есть комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час. Мы обновляем морально и физически устаревшее оборудование на современное, более энергоэффективное, мощностью 20 тонн в час. Общая стоимость проекта составляет 55 млн рублей, из которых 14,3 млн рублей предоставит ФРП под 1% на 4 года. Остальное — за счет лизинговой компании и наши собственные средства", — сказал Баринов.

По его словам, реализация проекта позволит перерабатывать больше сырья, в том числе пшеницы и ячменя. «У нас уже есть определенный рынок сбыта, наши покупатели находятся не только в Омской области , но и за ее пределами. Сейчас мы пытаемся наладить [связи] с Монгольской Народной Республикой, надеюсь, в мае сможем уже отгрузить первую партию», — сообщил директор предприятия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов подчеркнул важность одобрения ФРП этого проекта. «Важно, что фонд одобрил проект от аграриев, что фонд готов нас кредитовать. Мы давно говорим о развитии мощностей, так как у нас большие урожаи зерна, которые надо перерабатывать и получать добавленную стоимость», — сказал ТАСС Чекусов.

"Сибирский комбинат хлебопродуктов" является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий в Сибири. В его состав входят мукомольный завод мощностью 250 тонн зерна в сутки, элеватор общей емкостью более 100 тыс. тонн и комбикормовый завод. Предприятие намерено дальше расширять производство и планирует запуск в ближайшее время крупяного цеха.