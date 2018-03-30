Нашли крайнего: негатив по Цивилеву в кемеровской трагедии раздувают намеренно — эксперт

Вице-губернатор Цивилев стал объектом информационной кампании

Напомним, что неосторожное высказывание Цивилева на митинге по результатам трагедии в ТРК «Зимная Вишня» было растиражировано многими СМИ и даже выдано в качестве показательного примера «хамства» со стороны властей.

Причиной этого стало не само высказывание Цивилева — вопрос о том, не пиарится ли на этом событии Игорь Востриков , а то, что он оказался не псведополитическим активистом, а реальным потерпевшим, который потерял во время трагедии жену, сестру и троих маленьких детей.

В результате, слова Цивилева были в массовом порядке растиражированы СМИ, несмотря на то, что на этот счет были сделаны и гораздо более резкие высказывания. Естественно, никто здесь не обратил внимание на то, что Цивилев сделал это заявление не просто так, а потому, что данная ситуация стала поводом для откровенных провокаций со стороны российских псевдополитических сил.

Также нельзя не отметить, что Цивилев был первым чиновником из администрации Кемеровской области, который извинился перед пострадавшими и по русской традиции публично встал перед ними на колени.

Цивилев был назначен на свой пост только 5 марта

Последнее действие Цивилева было воспринято неоднозначно и тоже стало причиной разных спекуляций, несмотря на то, что данный вице-губернатор не может нести ответственности за этот инцидент в силу объективных обстоятельств.

Дело в том, что Цивилев был назначен на свой пост только 5 марта текущего года — до этого он занимал пост генерального директора угледобывающей компании «Колмар», в которой он также владеет порядка 70 процентами акций.

Это событие произошло после того, как предыдущий заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина была вынуждена подать заявление на увольнение по, как говорится, компрометирующим обстоятельствам — один из ее подчиненных стал фигурантом уголовного дела.

В то же время, назначение Цивилева на этот пост выглядело логичным, поскольку на посту руководителя компании «Колмар» он добился серьезных успехов в деле производства коксующих углей и планировал к 2021 году сделать это предприятие лидером в России

Это стало причиной, что успехи «Колмара» крайне позитивно оценил и президент РФ Владимир Путин , который на рабочей встрече с Цивилевым в феврале этого года заметил, что данная компания добилась впечатляющих успехов на российском рынке.

Многие СМИ работают крайне тенденциозно

Политолог и историк Армен Гаспарян в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Цивилев попал под пресс со стороны тенденциозных российских СМИ, которые пытаются раскрутить эту историю в негативном свете.

«Перед нами происходит построенная классическим образом информационная кампания, когда человека можно не только обвинить во всем, что угодно, но и буквально втоптать в асфальт. У нас в стране существует огромное количество медиаресурсов, которые освещают события в таком свете, и их абсолютно не интересует, что произошло в действительности», — констатирует Гаспарян.

Например, никто из подобных СМИ не написал про то, что именно Цивилев дал обещание жителям региона обстоятельно расследовать данное дело, выявить причины этой трагедии и наказать лиц, которые несут за нее прямую ответственность.

Кроме того, именно Цивилев в последние дни делает все возможное, чтобы ситуация здесь сдвинулась с мертвой точки, а это очень сложный процесс, поскольку очевидно, что гибель людей в ТРК «Зимняя Вишня» стала следствием большого числа разгильдяйских действий и нарушений со стороны отдельных работников и контролирующих органов.

Достаточно здесь сказать, что властей в этом направлении признал и потерпевший Востриков.

Популистов в этой истории не интересует правда

«Что касается некоторых СМИ, то их абсолютно не интересует, что произошло в действительности, кто несет за все это безобразие ответственность и что вообще происходило после данной трагедии. Этим структурам достаточно отдельно взятой фразы Цивилева, которая, и это надо признать, была произнесена вице-губернатором, мягко говоря, неудачно», — резюмирует Гаспаярн.

Как замечает эксперт, эта фраза Цивилева в качестве своей причины могла иметь и то, что он сам находился в состоянии глубокого стресса.

Мы ведь не знаем до конца, что там происходило на самом деле, но слово не воробей, и оно вылетело, а дальше скандал развили соответствующие СМИ, блогеры-тунеядцы и другая сомнительная публика.

«В итоге, Цивилев стал профессиональным виновным со стороны данных представителей масс-медиа, причем их совсем не интересовало, когда этот чиновник был назначен, и может ли он вообще нести здесь ответственность», — заключает Гаспарян.

По мнению Армена Сумбатовича, единственное, что здесь до конца непонятно, так это то, что не понравилось всем эти блогерам в том, что Цивилев встал перед родственниками погибших на колени, поскольку это является частью русской традиции.

«Такие действия всегда были в русской традиции, поэтому если эти блогеры не знают историю родной страны, то это, конечно, огорчительно, но, вместе с тем, это само по себе никак не характеризует данные действия Цивилева. Его поступок заслуживает безусловного уважения, и очень хорошо, что Цивилев смог найти у себя силы на это», — констатирует Гаспарян.