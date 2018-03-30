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Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
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Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Ушлые репортеры подсчитали доходы и расходы Аллы Пугачевой и ее молодого мужа Максима Галкина. Обнародованные суммы вызвали возмущение у общественности.
За одно частное или корпоративное выступление Алла Пугачева получает как минимум 250 тысяч евро — около 18 миллионов рублей. Для сравнения: молодой супруги Примадонны, телеведущий, юморист, шоумен Максим Галкин зарабатывает за один выход на сцену в разы меньше — 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей), сообщает Ura.ru со ссылкой на канал «Разное о разном».
Впрочем, и траты у супругов внушительные. Так, за услуги домработницы Галкин и Пугачева платят около 1,5 тысяч евро (больше 100 тысяч рублей). При этом содержание замка в подмосковной деревне Грязь известной семье обходится в 500 тысяч рублей в месяц.
Наследники Аллы и Максима, четырехлетние Гарри и Лиза, тоже требуют много средств. Дети учатся в элитном детском саду, на который уходят ежемесячно 650 тысяч рублей. Воспитанников обучают игре на музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам. Плюс няня. Она получает около трех тысяч евро в месяц.
Что и говорить, эта информация наделала немало шума в Сети. Народ был порядком разозлен. «Ни стыда ни совести! Тут над каждой копейкой трясешься, а у этих дети ходят в илитный садик (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. — Прим.ред.)», «Коммуналка ЖКХ нынче дорогая», «В то время как кому -то нечем платить за квартиру, другой с жиру спускает целые состояния», «Интересно, налоги с гонорара заплатит? Ей жить на пенсию тяжело, вся страна живет, а им тяжело… ФУ», «Действительно, что за бардак, откуда ж такие деньги? жируют на деньги, которые нормальным трудом за всю жизнь не за работаешь. Кому ж на Руси жить хорошо?всем, только не русским! и никому дела нет, а куда смотрит СК? да никуда!» — взвились пользователи Сети.
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