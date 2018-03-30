Причиной трагедии стала коррупция

Короткую и емкую оценку ситуации в Кемерове дал Владимир Путин . Он сказал, что трагедия прошла не из-за головотяпства и разгильдяйства, а это следствие систематического принятия коррупционных решений местными властями.

Сейчас, когда мы снова перепроверяем документы, связанные со сгоревшим торговым центром, выясняются ужасные подробности. Бумаги говорят о том, что коррупция началась еще на этапе проектирования.

Посудите сами: торговый центр рассчитан на массовое скопление людей. И в нем должно быть множество пожарных выходов. Но по факту имелась лишь одна лестница, пригодная для эвакуации. Кто в этом виноват, кто подписывал проект?

Еще один момент: все предприятия, участвующие в строительстве и работе молла, относились к малому и среднему бизнесу. Скорее всего, это было сделано для уклонения от проверок. Установить и наказать всех виновных сложно — решение принималось слишком давно. Могу только сказать, что все эти решения принимались руководящим составом, а не рядовыми работниками. И в рамках расследования мы должны проверить все предприятия, их разрешительную и прочую документацию.

Чтобы подобные трагедии не повторялись, мы должны заставить людей соблюдать существующие процедуры. Этого можно добиться с помощью ужесточения уголовного наказания за халатность и другие нарушения. Кроме того, необходимо вводить не только карательные, но и профилактические меры. Не должно быть ослабления контроля за малым и средним бизнесом в тех сферах, которые связаны с безопасностью и противодействию террористической угрозе. Необходимы регулярные проверки соответствия реальности и прописанных документально требований. Проводить сравнительный анализ уже случившихся чрезвычайных ситуаций и думать, как их можно было избежать.

Когда вы идете в кинотеатр или другое общественное место, вы должны думать о безопасности. Особенно если вы с ребенком. Необходимо понимать, что делать и куда бежать, если что-то случится. И это должно быть на уровне инстинктов. Процедуру эвакуации нужно прописать максимально подробно и понятно, чтобы каждый знал алгоритм действий в случае ЧП. Для этого в СССР проводились учения. Сейчас они проводятся формально: поставил галочку в журнале и свободен.

Чтобы этого не было, ответственность должны нести все работники безопасности и руководители предприятий. Также необходим общественный контроль за любым проектом, который подразумевает массовое скопление людей. Должны проводиться независимые экспертизы. Эта практика уже работает в госзакупках. И все решения по уголовным делам и оценке действий виновников ЧП должны быть публичными. Тогда негодяи не уйдут от ответственности.

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На первом месте должна быть безопасность, а уже потом интересы бизнеса

Где грань между интересами бизнеса и соблюдением безопасности? Вопрос этот вечный. Конечно, в стране действует мораторий на проверку малого бизнеса. Но кивать на этот мораторий в вопросах безопасности — полный абсурд.

Торговые центры есть почти во всех российских городах. Есть вопросы, касающиеся развития бизнеса. Но есть и вопросы контроля, когда речь идет о безопасности таких объектов. Руководителей таких комплексов стоит спросить: «Проводится ли инструктаж сотрудников, когда они приходят на работу?», «Проводятся ли учения?» (далее…).