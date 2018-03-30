Консульство США в Санкт-Петербурге сидит на чемоданах

Великобританией. МИД России вызвали послов стран, выславших российских дипломатов. Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы на недружественные действия западных государств во главе с США Россия закрывает американское консульство в Санкт-Петербурге и выдворяет столько же американских дипломатов, сколько Вашингтон выслал российских. Эта тема обсуждалась 30 марта в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

Корреспондент ВГТРК Салима Зариф сообщила, что в консульстве США в Санкт-Петербурге «совершенно чемоданное настроение». Работники консульства начали снимать с фасада камеры наблюдения. Американский флаг пока остается на здании, его снимут 31 марта, когда дипмиссия должна будет покинуть здание на Фурштатской улице. И тогда же консул освободит здание американской резиденции в Гродненском переулке.

Изначально, с 1780 года, Петербург был местом расположения американской дипмиссии в России. А посланниками были такие люди, как Джон Куинси, ставший впоследствии шестым президентом США, и Джеймс Бьюкенен — 15-й президент Америки. Здание на Фурштатской дипмиссия занимает с 1972 года. При этом выдачу виз здесь прекратили в сентябре 2017 года после массовой высылки американских дипломатов. Выдачу виз собирались возобновить в марте этого года, но теперь уже выдавать не будут.

Вместе с тем консульство Великобритании в Санкт-Петербурге в эти дни также покидает свое представительство. Жителей города очень волнует, что будет находиться в этих зданиях. Ответа пока нет, но известно, что сейчас идут совещания по этому вопросу, и решения будут приняты в ближайшее время.

Параллельно с закрытием американского консульства в Санкт-Петербурге, в Сиэтле в нашем консульстве происходят такие же события. 30 марта здесь последний рабочий день. «Осуществляется срочная эвакуация. Все документы собраны и переданы под надежную охрану наших сотрудников», — рассказал генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов в интервью корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову . Тимашов отметил, что их консульство занималось в частности оформлением виз для сотрудников крупнейшей американской корпорации Boeing

В свою очередь, в эфире программы «60 минут» доктор исторических наук и профессор МГИМО Евгений Кожокин заявил, что Россия стремится предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и настроена на конструктивный диалог. «Взаимная высылка дипломатов — очень опасная тенденция для мировых отношений. Дипломатическая служба обеспечивает взаимопонимание между людьми, а сейчас мы все больше оказываемся в „параллельных мирах“, — подчеркнул политолог.

Кожокин отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с холодной войной. „Военный бюджет США — чуть менее 700 миллиардов долларов, наш — порядка 49 миллиардов. Разные потенциалы, разные возможности. А вызовы серьезные“, — заявил он.