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Во дворе на Флотской освободили парковочное место
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Во дворе на Флотской освободили парковочное место 

Управа района Ховрино города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» со двора по адресу ул. Флотская, д. 13, корп. 3 эвакуировали брошенный автомобиль, который занимал, по словам обратившегося, более полугода парковочное место. Об устранении проблемы отчитался замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что указанное транспортное средство перемещено на стоянку временного хранения», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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