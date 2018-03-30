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РЖД рассматривают возможность участия в новых инфраструктурных проектах в Сербии
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РЖД рассматривают возможность участия в новых инфраструктурных проектах в Сербии 

Rambler News Service 27 минут назад
РЖД могут принять участие в новых инфраструктурных проектах в Сербии, сообщили в холдинге. В частности, рассматривается возможность сотрудничества в проекте строительства железнодорожной линии Новый Белград — Аэропорт «Никола Тесла», а также участие в реконструкции участков Яинци — Мала Крсна и Ниш — Димитровград 10-го международного железнодорожного коридора.
Генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров в ходе встречи в Белграде с президентом Республики Сербия Александром Вучичем обсудили ход работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры Сербии, которые ведет холдинг РЖД. А с заместителем председателя правительства Сербии, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович обсуждены перспективные проекты в Сербии, в которых может принять участие холдинг РЖД.
Как отметили в компании, в настоящее время также прорабатывается возможность проектирования и строительства диспетчерского центра и реализации второго этапа проекта Стара Пазова — Нови Сад (электрификация и устройство систем сигнализации для скоростей движения до 200 км/ч).
По итогам встречи стороны подписали меморандум о развитии стратегического партнёрства и совместной реализации инфраструктурных железнодорожных проектов на территории Сербии.
С марта 2014 года РЖД ведут работы по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии. Контракт был заключен в 2013 году в рамках соглашения между правительствами РФ и Сербии о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн Общая сумма контракта — $941 млн
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