РЖД рассматривают возможность участия в новых инфраструктурных проектах в Сербии

РЖД могут принять участие в новых инфраструктурных проектах в Сербии , сообщили в холдинге. В частности, рассматривается возможность сотрудничества в проекте строительства железнодорожной линии Новый Белград — Аэропорт « Никола Тесла », а также участие в реконструкции участков Яинци — Мала Крсна и Ниш — Димитровград 10-го международного железнодорожного коридора.

Генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров в ходе встречи в Белграде с президентом Республики Сербия Александром Вучичем обсудили ход работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры Сербии, которые ведет холдинг РЖД. А с заместителем председателя правительства Сербии, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович обсуждены перспективные проекты в Сербии, в которых может принять участие холдинг РЖД.

Как отметили в компании, в настоящее время также прорабатывается возможность проектирования и строительства диспетчерского центра и реализации второго этапа проекта Стара Пазова — Нови Сад (электрификация и устройство систем сигнализации для скоростей движения до 200 км/ч).

По итогам встречи стороны подписали меморандум о развитии стратегического партнёрства и совместной реализации инфраструктурных железнодорожных проектов на территории Сербии.

С марта 2014 года РЖД ведут работы по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии. Контракт был заключен в 2013 году в рамках соглашения между правительствами РФ и Сербии о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн Общая сумма контракта — $941 млн