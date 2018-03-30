Мёд и рассада: в Орле стартуют тематические ярмарки

В областном центре с апреля начнут свою работу тематические ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Жителей и гостей Орла приглашают за покупками в предпраздничные дни: 7 апреля, 28-29 апреля, 5-6 мая, 9-10 июня, 3 ноября, 22, 23, 29, 30 декабря.

Ярмарка «Дачный сезон», пройдёт 21-22, 28-29 апреля, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 мая. Покупателям предложат широкий ассортимент семян, саженцев, рассады, средств защиты растений, удобрений.

Ярмарка «Медовая» запланирована на 11-12 августа. Плодоовощную продукцию нового урожая можно будет приобрести на ярмарке «Дары осени» 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября и 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября.

Вне территорий ярмарок выходного дня, у входа в Городской парк культуры и отдыха 5 августа пройдет ярмарка современных и традиционных ремесел.

При проведении тематических ярмарок торговые места сельхозтоваропроизводителей на ярмарках выходного дня будут сохранены, уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Орле работают пять ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» расположенных на Комсомольской площади (в районе дома №78), ул. Узловой, 2 (район Лужки), ул. Металлургов,17 (район МАУК «КДЦ» Металлург), ул. Бурова, 1А и на площади Маршала Жукова.