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Сахара приросла на 10% за столетие и продолжает расширяться
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Сахара приросла на 10% за столетие и продолжает расширяться 

Мир24 27 минут назад
Фото: Мир24
Площадь пустыни Сахара за последнее столетие увеличилась примерно на 10 процентов. Ученые называют наиболее вероятной причиной изменение климата, сообщает Journal of Climate.
В рамках исследования была собрана информация о погодных условиях в районе Сахары с 1920 по 2013 годы. Научная группа сразу обратила внимание на снижение количества осадков в Сахеле — полупустынном регионе, связывающем Сахару с суданскими саваннами.
Кометы, взрыв Солнца, супервулкан
Как погибнет наша планета? } Границы пустынь могут колебаться в зависимости от сезона, и это нормально. Но Сахара начала захватывать все новые территории — в летний период она расширяется на 16% больше, чем в начале века. Самые заметные «скачки» наблюдались вдоль северной и южной границы пустыни.
На этот процесс, по версии ученых, влияет не только антропогенный фактор, но и природные климатические циклы, к примеру, атлантическая мультидекадная осцилляция (колебания). Теплые фазы приводят к увеличению осадков в Сахеле, холодные — к их сокращению. Так, период засухи в регионе фиксировался в 1950-80 годах.
Математическая модель показала, что естественные колебания ответственны за две трети увеличения пустыни, деятельность человека — за одну треть.
Рост Сахары способен кардинально повлиять на дикую природу и на людей, проживающих у ее границ. Места, где выращивается пища, становятся все более сухими, а засухи могут привести к голоду. Ученые отмечают, что, если не предпринять никаких мер, Сахара продолжит расти.
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