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Завтра — последний день досрочной подписки на газету «ТВР-Панорама»
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Завтра — последний день досрочной подписки на газету «ТВР-Панорама» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Подписка станет отличным подарком вашим близким! Завтра — последний день, когда можно оформить досрочную подписку на газету «ТВР-Панорама» на второе полугодие 2018 года. До 31 марта в ходе досрочной подписки, как обычно, действует каталожная цена предыдущего полугодия, и это самый выгодный момент для оформления подписки.
Кроме того, в ходе подписки разыгрываются три сертификата от магазина «Бастет» — на 10000 рублей каждый. «Бастет» — это подушки, одеяла, пледы, роскошное постельное белье, полотенца и другой домашний текстиль. Это то, что пригодится в каждом доме. Купон и условия розыгрыша публикуются в каждом номере газеты «ТВР—Панорама».
Молодые люди сегодня все чаще говорят: «Зачем нам газета? Всю информацию мы получаем в интернете…» Но подумайте о своих близких, которые могут быть не столь «продвинутыми». Подписка на «ТВР-Панораму» станет прекрасным подарком вашей маме, бабушке! Всякий раз, получая газету, они будут чувствовать вашу заботу. Газета поможет им оставаться в курсе всех событий, ощущать сопричастность к жизни Карелии. В «ТВР-Панораме» публикуется вся важная социально значимая информация, касающаяся граждан старшего поколения — больше в печатном виде ее не найти нигде. А кроме того — лунный посевной календарь, расписания движения всех видов транспорта, неблагоприятные дни, гороскопы и много другой полезной информации. На завтрашний день запланируйте себе:
Зайти на почту и оформить подписку!
Доставьте радость себе и близким! По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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