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«Чайка» всё. В Ярославле полностью снесли самый известный долгострой
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«Чайка» всё. В Ярославле полностью снесли самый известный долгострой 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Ровно три месяца, как и обещали, сносили гостиницу «Чайка» в Ярославле. И вот теперь можно сказать — самый знаменитый долгострой города ушёл в небытие.
— Самый знаковый долгострой Ярославля — гостиницу «Чайка» — наконец снесли. В ближайшие годы здесь появится современный IT-парк компании «Тензор», — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Над созданием окончательного облика будущих зданий трудятся сразу несколько архитектурных бюро. Идет инженерная подготовка участка к строительству.
Пока участок для будущего IT-парка полностью перерыт и завален остатками красного кирпича, из которого были построены стены гостиницы. Каким будет будущее здание и парк вокруг, можно посмотреть в проекте, который мы публиковали тут.
В первый день сноса «Чайки» 76.ru следил за работами в режиме онлайн.
Интересный факт, изначально гостиницу на 500 мест планировали построить к Олимпиаде-80, а снесли в год Олимпиады-18. По первому проекту здание было и вовсе 14-этажным, но из-за проблем с грунтами пришлось пересмотреть масштабы.
На площадке пока ещё много строительного мусора
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