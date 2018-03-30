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Экс-зампредседателя Законодательного собрания Карелии осудили за вандализм
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Экс-зампредседателя Законодательного собрания Карелии осудили за вандализм 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дело бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова направлено в мировой суд на рассмотрение. Мужчину обвиняют в вандализме.
Согласно материалам уголовного дела, Гаврилов обвиняется в организации и руководстве группой лиц, которые совершали акты вандализма с целью подрыва деловой репутации и устранения политических конкурентов. Акции проводились на выборах депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Заксобрания Республики Карелия в 2016 году, пишут «Невские новости».
Сообщается, что Гаврилов нанял двух исполнителей, которые за денежное вознаграждение на зданиях рядом с избирательными участками нарисовали портреты и написали оскорбительные слова в адрес некоторых кандидатов в депутаты. Сам бывший член Законодательного собрания также числился в выборных списках.
В итоге по поручению экс-депутата были испорчены стены 17 зданий, среди которых были и образовательные учреждения.
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