Экс-зампредседателя Законодательного собрания Карелии осудили за вандализм

Дело бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова направлено в мировой суд на рассмотрение. Мужчину обвиняют в вандализме.

Согласно материалам уголовного дела, Гаврилов обвиняется в организации и руководстве группой лиц, которые совершали акты вандализма с целью подрыва деловой репутации и устранения политических конкурентов. Акции проводились на выборах депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Заксобрания Республики Карелия в 2016 году, пишут «Невские новости».

Сообщается, что Гаврилов нанял двух исполнителей, которые за денежное вознаграждение на зданиях рядом с избирательными участками нарисовали портреты и написали оскорбительные слова в адрес некоторых кандидатов в депутаты. Сам бывший член Законодательного собрания также числился в выборных списках.

В итоге по поручению экс-депутата были испорчены стены 17 зданий, среди которых были и образовательные учреждения.