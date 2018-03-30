Бывшего солдата съели семь варанов, которых он держал в качестве питомцев

На сегодняшний момент все еще устанавливается точная причина смерти 42-летнего мужчины из Ньюарка.

В тот момент, когда офицеры появились в доме Рональда Хаффа, никто их них не мог даже представить, какой их ожидает шок. После того, как команда вломилась в квартиру бывшего офицера, они увидели семь огромных варанов, которые пожирали тело 42-летнего мужчины. Плотоядные рептилии буквально пировали на теле своего хозяина и угрожающе шипели на представителей полиции. Все еще неясно, умер ли Рональд своей смертью, либо его убили необычные домашние питомцы, которым разрешалось перемещаться свободно по всей квартире. Вскрытие удалось сделать лишь через несколько недель после смерти несчастного, поэтому точная причина гибели неясна. Ящерицы были отправлены в зоопарки, а самых агрессивных пришлось усыпить.