Бывшего солдата съели семь варанов, которых он держал в качестве питомцев 

На сегодняшний момент все еще устанавливается точная причина смерти 42-летнего мужчины из Ньюарка.
В тот момент, когда офицеры появились в доме Рональда Хаффа, никто их них не мог даже представить, какой их ожидает шок. После того, как команда вломилась в квартиру бывшего офицера, они увидели семь огромных варанов, которые пожирали тело 42-летнего мужчины. Плотоядные рептилии буквально пировали на теле своего хозяина и угрожающе шипели на представителей полиции. Все еще неясно, умер ли Рональд своей смертью, либо его убили необычные домашние питомцы, которым разрешалось перемещаться свободно по всей квартире. Вскрытие удалось сделать лишь через несколько недель после смерти несчастного, поэтому точная причина гибели неясна. Ящерицы были отправлены в зоопарки, а самых агрессивных пришлось усыпить.
По словам бывшего начальника Рональда, у подчиненного часто были искусаны руки, но он лишь отмахивался и не верил в агрессивность экзотических любимчиков. Мужчину обнаружили возле двери, из-за чего полицейские склонны предполагать, что он пытался уйти от хищников. По мнению полиции, Рональд был еще жив, когда вараны начали его поедать и в итоге убили его. В дикой природе нильские вараны питаются маленькими грызунами. Тех, кого содержат в неволе, подкармливают сырой курицей. Но несмотря на всю опасность острых зубов и яда, в последнее время в США вараны стали популярны в качестве домашних питомцев.