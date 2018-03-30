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В Челябинской области на берегу озера Чебаркуль откроют памятник метеориту, упавшему в 2013 году
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В Челябинской области на берегу озера Чебаркуль откроют памятник метеориту, упавшему в 2013 году 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Предварительная стоимость скульптурной композиции составит около 200 тысяч рублей, сообщил РИА «Новости» в пятницу, 30 марта, автор эскиза памятника, местный скульптор Данил Шмыгин.
Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Его прохождения в небе в виде огненной вспышки видели жители Челябинской области и соседних регионов.
В Челябинске в феврале 2018 года объявили конкурс на лучший проект скульптурной композиции, посвящённой 5-летию со дня падения метеорита в озеро, сообщили организаторы. Из присланных на конкурс восьми проектов лучшим признали эскиз Данила Шмыгина.
«Эскиз памятника я создал за час-полтора… Это два изогнутых металлических листа — символизируют шлейф от метеорита, а сердцевина — сам метеорит… за мгновение до падения в озеро. Высота будущего памятника — около 2 метров», — сказал он.
По его словам, на создание памятника требуется около 200 тысяч рублей, которые выделяют организаторы конкурса. Точечный прожектор, если его разместят, добавит колорит будущему памятнику, считает Шмыгин.
Памятник установят на берегу озера Чебаркуль в апреле 2018 года, а в начале мая его торжественно откроют.
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