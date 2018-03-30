Объем путеремонтных работ на сети ЮВЖД в 2018 г. вырастет на 14%

В том числе будет проведен капитальный ремонт 145 км и полная замена рельсов на 95 км пути. Также намечено заменить 129 комплектов стрелочных переводов на железобетонном основании. Большая часть ремонтных работ будет проводиться с применением технологии «Закрытый перегон» — на закрытом для движения отрезке пути в круглосуточном режиме.