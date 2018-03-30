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Объем путеремонтных работ на сети ЮВЖД в 2018 г. вырастет на 14%
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Объем путеремонтных работ на сети ЮВЖД в 2018 г. вырастет на 14% 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На сети Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в 2018 году отремонтируют 236,6 км пути, что на 14% больше, чем в прошлом году, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В том числе будет проведен капитальный ремонт 145 км и полная замена рельсов на 95 км пути. Также намечено заменить 129 комплектов стрелочных переводов на железобетонном основании. Большая часть ремонтных работ будет проводиться с применением технологии «Закрытый перегон» — на закрытом для движения отрезке пути в круглосуточном режиме.
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