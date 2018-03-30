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В Ростове выставили оцепление вокруг нового стадиона
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В Ростове выставили оцепление вокруг нового стадиона 

161.ru 31 минуту назад
Фото: 161.ru
В донской столице на «Ростов Арене» работают сотрудники МЧС, полиции и бригады разминирования. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, здесь проходят антитеррористические учения.
— Штаб развернули на парковке возле ТК «Мегамаг». Здесь очень много разной спецтехники. В самом торговом центре всё спокойно, — написал в социальных сетях очевидец.
Источник в правоохранительных органах рассказал 161.ru, что силовики действуют по заранее подготовленному сюжету — от них на стадионе пытается скрыться группа вооруженных людей, объявлен план-перехват.
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