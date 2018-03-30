В Ростове выставили оцепление вокруг нового стадиона

В донской столице на «Ростов Арене» работают сотрудники МЧС , полиции и бригады разминирования. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, здесь проходят антитеррористические учения.

— Штаб развернули на парковке возле ТК «Мегамаг». Здесь очень много разной спецтехники. В самом торговом центре всё спокойно, — написал в социальных сетях очевидец.