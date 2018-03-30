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Во Франции шокированы наплывом «мусорных туристов» из Швейцарии
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Во Франции шокированы наплывом «мусорных туристов» из Швейцарии 

Newsru.com 29 минут назад
Фото: Newsru.com
Власти Франции обеспокоены проблемой увеличения количества мусора на границе страны с Швейцарией. Это связано с жестким законодательством, касающимся утилизации отходов, действующим в соседней стране.
В 2017 году таможенные службы приграничного французского региона Франш-Конте собрали, по их словам, около десяти тонн мусора, который завезли во Францию швейцарские «мусорные туристы». При этом речь идет лишь о тех отходах, чью принадлежность удалось установить. Реальные объемы завезенного мусора могут быть намного больше, пишет
The Local
Дело в том, что выброс мусора в Швейцарии — дело не дешевое. Утилизация одного пакета с отходами может обойтись владельцу до двух франков (1,7 евро). Из этих средств оплачивается, в частности, сортировка мусора. Однако следствием подобных мер стало увеличение числа «диких» свалок.
Все больше и больше швейцарцев предпочитают экономить и выбрасывать мусор на французской территории. В прошлом году число нарушителей, пойманных за этим занятием, составило 140 человек.
В их числе оказался житель швейцарского Базеля, который оставил свой мусор на обочине дороги в коммуне Делле на северо-востоке Франции. В одном из пакетов находились бумаги с упоминанием его имени и адреса. По ним его и нашли.
Всем нарушителям были выписаны штрафы в размере 150 евро (175 франков) на каждого. При этом им было велено забрать свой мусор назад.
"Конечно, мы говорим им взять свой мусор обратно, в Швейцарию. Но некоторые из них протестуют. Они говорят, что уплата штрафа дает им право оставить свой мусор во Франции", — рассказал изданию
Le Parisien
сотрудник французской таможни.
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