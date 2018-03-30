Ветслужба Марий Эл ведет наблюдение за состоянием сибиреязвенных скотомогильников 

Ветеринарная служба Килемарского района Марий Эл ведет наблюдение за состоянием сибиреязвенных скотомогильников, сообщает комитет ветеринарии республики.
Задача была поставлена на заседании правительственной межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Марий Эл.
Меры введены из-за рисков подтопления скотомогильников паводковыми водами. Они располагаются вблизи бывшего села Отары и деревни Сенюшкино.
Информация о состоянии местности готовится еженедельно.
Фото: 12alliance.ru