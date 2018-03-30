Финляндия удвоит срок действия ВНЖ для студентов и исследователей

22 марта 2018 года правительство представило в парламент законодательные предложения по реализации Директивы ЕС об условиях въезда и проживания граждан третьих стран в целях научных исследований, обучения, подготовки и добровольной службы. Положения Закона Об Иностранцах, которые противоречат директиве, отменят, сообщает Helsinki Times.

После принятия нового закона все исследователи получат специальное разрешение на жительство, независимо от того, какого эта занятость типа — трудовые отношения или грант. ВНЖ будет действовать непрерывно в течение двух лет. В настоящее время разрешение может быть временным или постоянным и выдается сроком на один год. Расширенный вид на жительство может быть выдан на срок до четырех лет.

Всем студентам предоставят временный ВНЖ, но, как правило, на два года вместо одного, если соблюдаются определенные условия на весь срок пребывания (в том числе, достаточные финансовые ресурсы и оплата стоимости обучения). Если условия не выполняются, разрешение на один год все равно выдается. А расширенное будет предоставляться на два года.

В настоящее время только выпускники имеют возможность получить разрешение на трудоустройство сроком на один год. В соответствии с новой директивой, как студенты, так и исследователи могут рассчитывать на ВНЖ сроком в один год для поиска работы и начала предпринимательской деятельности после завершения учебы или исследований.

Новый закон будет также содержать Положения об условиях, при которых можно будет приезжать в Финляндию для проведения исследований и учебы на основании вида на жительство, выданного другим государством-членом ЕС. Уведомление будет направлено иммиграционной службе Финляндии, которая в течение 30 дней выяснит, существуют ли какие-либо барьеры, связанные с безопасностью, например, для передвижения.

Исследователь или студент, перемещающийся внутри ЕС, должен выполнять условия, установленные Финляндией, включая сроки и условия занятости и достаточные средства к существованию.

Директива распространяется только на профессиональную подготовку в рамках трудовых отношений. В частности, она касается кандидатов, которые получили высшее образование в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, или которые продолжают курс обучения, который приводит к получению высшего образования. Стажировка в данном случае не заменяет работу.

К слову, Финляндия входит в ТОП-15 самых привлекательных стран для международных студентов.