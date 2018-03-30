На Тамбовщине выберут лучшего кондитера 

Лучшего кондитера Тамбовской области в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» выберут 18 апреля, сообщила пресс-служба облправительства.
Конкурс будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Теоретические знания кондитеров проверят с помощью тестов, а на практике конкурсанты со стажем работы от трёх лет покажут свои профессиональные навыки.
Участвовать могут кондитеры не моложе 21 года. Заявки на участие можно подать до 13 апреля по адресу: город Тамбов, улица З. Космодемьянской, дом №6, кабинет 18. Подробности можно узнать по телефону: 78-28-90.