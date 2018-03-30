На Тамбовщине выберут лучшего кондитера

Лучшего кондитера Тамбовской области в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» выберут 18 апреля, сообщила пресс-служба облправительства.

Конкурс будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Теоретические знания кондитеров проверят с помощью тестов, а на практике конкурсанты со стажем работы от трёх лет покажут свои профессиональные навыки.