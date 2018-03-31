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В центре Чебоксар начали демонтаж уличной рекламы
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В центре Чебоксар начали демонтаж уличной рекламы 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
В первую очередь не соответствующие стандарту вывески, растяжки и баннеры начали снимать в центральной части чувашской столицы: на улицах К. Маркса, Дзержинского, Калинина, Ленинградской, а также на Президентском бульваре.
Обновленные нормы благоустройства были приняты чебоксарскими депутатами в конце прошлого года. В них прописаны единые требования, согласно которым установка всех вывесок возможна только после согласования дизайн-проектов с управлением архитектуры и градостроительства. Кроме того, в документе утверждена типовая форма дизайн-проекта информационных конструкций.
Предпринимателям дали несколько месяцев на обновление рекламных конструкций. При этом власти города сделали согласование бесплатным и установили максимальный срок процедуры в 18 дней. Однако, как заявили в муниципалитете, многие представители бизнеса проигнорировали выполнение новых требований.
— Всего на территории Чебоксар зарегистрировано более шести тысяч информационных конструкций, случаев их самовольного размещения немало. Большая часть из них не соответствуют установленным требованиям, — отметил директор МБУ «Городская реклама» Сергей Ильин.
Напомним, после внедрения новых требований городские чиновники признали, что изготовление вывесок и других рекламных элементов станет затратным для предпринимателей. Но эта мера позволит избавить столицу Чувашии от «визуального шума», который нередко перекрывает архитектурный облик.
В исторической части столицы республики эти работы планируется завершить к 11 апреля 2018 года. На других улицах вывески будут менять поэтапно: до 10 июля, до 18 сентября и до 17 декабря 2018 года.
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