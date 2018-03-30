Вчера на заседании в управе Зюзино обсудили обеспечение безопасности жителей района

Вчера в управе района Зюзино состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Начальник ОМВД России по району Зюзино Г. В. Бакулин и начальник 3 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России А. А. Косарев выступили с докладами.

Обсудили обеспечение общественного порядка и безопасности на территории района Зюзино в период проведения религиозных праздников: Вербное воскресенье (1 апреля), Пасха (8 апреля), Красная горка (15 апреля), День поминовения усопших — Радоница (17 апреля). Также рассмотрели вопрос о безопасности торговых центров, мест массового пребывания людей.