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Вчера на заседании в управе Зюзино обсудили обеспечение безопасности жителей района
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Вчера на заседании в управе Зюзино обсудили обеспечение безопасности жителей района 

Каховка 34 минуты назад
Фото: Каховка
Вчера в управе района Зюзино состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Начальник ОМВД России по району Зюзино Г. В. Бакулин и начальник 3 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России А. А. Косарев выступили с докладами.
Обсудили обеспечение общественного порядка и безопасности на территории района Зюзино в период проведения религиозных праздников: Вербное воскресенье (1 апреля), Пасха (8 апреля), Красная горка (15 апреля), День поминовения усопших — Радоница (17 апреля). Также рассмотрели вопрос о безопасности торговых центров, мест массового пребывания людей.
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