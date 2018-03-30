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Гудков и Собчак поддержат Ройзмана в защите прямых выборов мэра
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Гудков и Собчак поддержат Ройзмана в защите прямых выборов мэра 

ИД «Собеседник» 38 минут назад
Политик Дмитрий Гудков приедет в Екатеринбург для участие в митинге в защиту прямых выборов мэра.
Об этом в пятницу, 30 марта, Гудков рассказал Znak.com. Политик напомнил изданию, что в прошлом созыве Госдумы он был автором законопроекта, возвращающего прямые выборы мэров во всех городах.
«Поэтому, конечно же, я всех буду призывать прийти на митинг. Это (отмена прямых выборов — прим. Sobesednik.ru) будет решение не только против жителей Екатеринбурга, но и против всех россиян, потому что по Конституции они имеют право избирать и быть избранными», — сказал Гудков.
Ксения Собчак в своем твиттере заявила, что также присоединяется к митингу. «Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге и будем призывать своих сторонников выйти 2 апреля и защитить выборы мэра! Выборность — главная часть программы „123 трудных шага“!» — сказано в сообщении Собчак.
Источник Znak.com подтвердил, что Собчак может принять участие в митинге. Он также не исключил, что на акции будет депутат Совета депутатов Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.
Ранее о своем участие в митинге объявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге, и будем призывать своих сторонников выйти 2апреля и защитить выборы мэра! Выборность -главная часть программы 123 трудных шага!
— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 марта 2018 г.
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