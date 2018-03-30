Гудков и Собчак поддержат Ройзмана в защите прямых выборов мэра

Политик Дмитрий Гудков приедет в Екатеринбург для участие в митинге в защиту прямых выборов мэра.

Об этом в пятницу, 30 марта, Гудков рассказал Znak.com. Политик напомнил изданию, что в прошлом созыве Госдумы он был автором законопроекта, возвращающего прямые выборы мэров во всех городах.

«Поэтому, конечно же, я всех буду призывать прийти на митинг. Это (отмена прямых выборов — прим. Sobesednik.ru ) будет решение не только против жителей Екатеринбурга, но и против всех россиян, потому что по Конституции они имеют право избирать и быть избранными», — сказал Гудков.

Ксения Собчак в своем твиттере заявила, что также присоединяется к митингу. «Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге и будем призывать своих сторонников выйти 2 апреля и защитить выборы мэра! Выборность — главная часть программы „123 трудных шага“!» — сказано в сообщении Собчак.

Источник Znak.com подтвердил, что Собчак может принять участие в митинге. Он также не исключил, что на акции будет депутат Совета депутатов Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Ранее о своем участие в митинге объявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге, и будем призывать своих сторонников выйти 2апреля и защитить выборы мэра! Выборность -главная часть программы 123 трудных шага!

— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 марта 2018 г.