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Школа №1575 в районе Аэропорт стала площадкой проекта «Активное долголетие»
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Школа №1575 в районе Аэропорт стала площадкой проекта «Активное долголетие» 

Управа района Аэропорт города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Пилотный проект «Активное долголетие» стартовал в школе № 1575, которая расположена на территории района Аэропорт. Здесь начали проводить занятия для людей старшего возраста по английскому языку. Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» Марина Валиуллова.
— Многие из участников проекта всю жизнь мечтали изучать английский язык, а сейчас их мечта, наконец, осуществляется. Окончив курс, люди старшего возраста научатся разговаривать на английском, преодолев языковой барьер, — пояснила Валиуллова.
Ответить на вопросы по проекту «Активное долголетие» готовы специалисты филиала «Аэропорт» ТЦСО «Беговой», который расположен по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)
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