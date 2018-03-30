Школа №1575 в районе Аэропорт стала площадкой проекта «Активное долголетие»

Пилотный проект «Активное долголетие» стартовал в школе № 1575, которая расположена на территории района Аэропорт. Здесь начали проводить занятия для людей старшего возраста по английскому языку. Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» Марина Валиуллова.

— Многие из участников проекта всю жизнь мечтали изучать английский язык, а сейчас их мечта, наконец, осуществляется. Окончив курс, люди старшего возраста научатся разговаривать на английском, преодолев языковой барьер, — пояснила Валиуллова.

Ответить на вопросы по проекту «Активное долголетие» готовы специалисты филиала «Аэропорт» ТЦСО «Беговой», который расположен по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)