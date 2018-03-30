Волгоградский аэропорт прокомментировал «установку» памятника немцу 

Волгоградский аэропорт заявил, что ничего не знает о намерении установить на его территории памятник немецкому зенитчику Франсу Штраусу.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель пресс-службы воздушной гавани Диана Бакулина, она не располагает официальной информацией о намерениях размещения на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций. По ее словам, если кто-то хочет установить здесь памятник, то обязательно должен согласовать это с руководством аэроузла. Однако представители воздушной гавани подобных предложений не получали.
Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в День Победы в Волгоград прибудет делегация баварской организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern. Журналисты заявили, что немцы хотят установить в аэропорту бюст Франсу Штраусу, воевавшему во время Сталинградской битвы на стороне верхмата.