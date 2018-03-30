Правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу Пучдемона

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что адвокат Пучдемон Вольфганг Шомбург призвал правительство ФРГ «немедленно» объявить, что Германия ни при каких обстоятельствах не даст политического согласия на выдачу его клиента. Адвокат также намерен обратиться в Федеральный Конституционный суд Германии, если суд земли Шлезвиг-Гольштейн вынесет решение о выдаче Пучдемона.

По информации журнала, власти уже достигли договоренности с министерством юстиции ФРГ по данному вопросу. «По информации Spiegel, правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу политика», — пишет журнал. Как сообщили источники, в ведомстве канцлера такой шаг был бы воспринят как политико-правовой выпад против федеральных земель, которым Берлин передал процедуру утверждения в делах о выдаче.

Отмечается, что решение о невмешательство в вопрос о выдаче Пучдемона было принято правительством еще в день задержания. В воскресенье вечером состоялся телефонный разговор между министром юстиции Катариной Барли, главой МИД Хайко Маасом, главой ведомства федерального канцлера Хельгой Браун и государственным секретарем в МВД Хансом-Георгом Энгелке. Все они сошлись во мнении, что политического вмешательства быть не должно.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в минувшее воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер . Ожидается, что решение будет принято не раньше следующей недели.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.