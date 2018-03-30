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Правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу Пучдемона
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Правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу Пучдемона 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство Германии не намерено вмешиваться в возможное решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и препятствовать его экстрадиции в Испанию, сообщил журнал Spiegel c ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что адвокат Пучдемон Вольфганг Шомбург призвал правительство ФРГ «немедленно» объявить, что Германия ни при каких обстоятельствах не даст политического согласия на выдачу его клиента. Адвокат также намерен обратиться в Федеральный Конституционный суд Германии, если суд земли Шлезвиг-Гольштейн вынесет решение о выдаче Пучдемона.
По информации журнала, власти уже достигли договоренности с министерством юстиции ФРГ по данному вопросу. «По информации Spiegel, правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу политика», — пишет журнал. Как сообщили источники, в ведомстве канцлера такой шаг был бы воспринят как политико-правовой выпад против федеральных земель, которым Берлин передал процедуру утверждения в делах о выдаче.
Отмечается, что решение о невмешательство в вопрос о выдаче Пучдемона было принято правительством еще в день задержания. В воскресенье вечером состоялся телефонный разговор между министром юстиции Катариной Барли, главой МИД Хайко Маасом, главой ведомства федерального канцлера Хельгой Браун и государственным секретарем в МВД Хансом-Георгом Энгелке. Все они сошлись во мнении, что политического вмешательства быть не должно.
В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в минувшее воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер. Ожидается, что решение будет принято не раньше следующей недели.
В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.
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