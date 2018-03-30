Посольство РФ в Лондоне потребовало доступа к Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 30 марта. / ТАСС /. Посольство России Великобритании потребовало предоставления консульского доступа к пострадавшей россиянке Юлии Скрипаль , которая, по сообщениям британской стороны, пришла в сознание. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter, назвав известия об улучшении состояния ее здоровья хорошей новостью.

"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года (между СССР и Соединенным Королевством)", — говорится в сообщении.

Как ранее в пятницу информировал телеканал Sky News , пострадавшая в Солсбери россиянка уже может принимать пищу и пить. В свою очередь, вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние «быстро улучшается», более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля , продолжает оставаться «критическим, но стабильным».