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Посольство РФ в Лондоне потребовало доступа к Юлии Скрипаль
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Посольство РФ в Лондоне потребовало доступа к Юлии Скрипаль 

ТАСС 41 минуту назад
ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании потребовало предоставления консульского доступа к пострадавшей россиянке Юлии Скрипаль, которая, по сообщениям британской стороны, пришла в сознание. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter, назвав известия об улучшении состояния ее здоровья хорошей новостью.
"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года (между СССР и Соединенным Королевством)", — говорится в сообщении.
Как ранее в пятницу информировал телеканал Sky News, пострадавшая в Солсбери россиянка уже может принимать пищу и пить. В свою очередь, вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние «быстро улучшается», более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться «критическим, но стабильным».
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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