Сколько надо — столько и пролежит: ямы на Площади Павших борцов латают среди луж

Волгограде на Площади Павших борцов рабочие МУП «Северное», замерив ямы, приступили к их экстренному латанию. Не дожидаясь, пока вода высохнет, дорожники набрасывают асфальт прямо в лужи.

Узнав о стартовавшем в центре города дорожном ремонте, на место отправился житель Волгограда Сергей Жуков . Мужчину резко возмутило увиденное и он решил поинтересоваться у дорожников, кто дал согласие на некачественный ремонт.

— Кто вам дал распоряжение класть асфальт в воду? — интересуется у рабочих волгоградец. — Может быть, стоит подождать, пока высохнет? От кого у вас подряд?

— Иди в администрацию — там и спрашивай, — советуют мужчине дорожники. — Сколько надо, столько и пролежит этот асфальт.

Волгоградский активист Алексей Ульянов тоже не остался в стороне от долгожданного ремонта убитой дороги. Ничего криминального, правда, он не увидел.

— Судя по всему, на Площади Павших борцов сегодня проводят аварийный ремонт дороги, — говорит активист. — Ямы заполняют жидким битумом, что допустимо даже тогда, когда на дорогах лужи. Это временные латки, которые при стабильно сухой погоде подрядная компания должна будет снять и провести капитальный ремонт.