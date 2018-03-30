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Сколько надо — столько и пролежит: ямы на Площади Павших борцов латают среди луж
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Сколько надо — столько и пролежит: ямы на Площади Павших борцов латают среди луж 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде на Площади Павших борцов рабочие МУП «Северное», замерив ямы, приступили к их экстренному латанию. Не дожидаясь, пока вода высохнет, дорожники набрасывают асфальт прямо в лужи.
Узнав о стартовавшем в центре города дорожном ремонте, на место отправился житель Волгограда Сергей Жуков. Мужчину резко возмутило увиденное и он решил поинтересоваться у дорожников, кто дал согласие на некачественный ремонт.
— Кто вам дал распоряжение класть асфальт в воду? — интересуется у рабочих волгоградец. — Может быть, стоит подождать, пока высохнет? От кого у вас подряд?
— Иди в администрацию — там и спрашивай, — советуют мужчине дорожники. — Сколько надо, столько и пролежит этот асфальт.
Волгоградский активист Алексей Ульянов тоже не остался в стороне от долгожданного ремонта убитой дороги. Ничего криминального, правда, он не увидел.
— Судя по всему, на Площади Павших борцов сегодня проводят аварийный ремонт дороги, — говорит активист. — Ямы заполняют жидким битумом, что допустимо даже тогда, когда на дорогах лужи. Это временные латки, которые при стабильно сухой погоде подрядная компания должна будет снять и провести капитальный ремонт.
Комментарий по поводу дорожного ремонта на главной площади Волгограда V1.ru запросил в мэрии еще утром, но ответа до сих пор не последовало.
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