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Более 120 подъездов в 32 жилых домах были отремонтированы в районе Метрогородок в 2017 г.
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Более 120 подъездов в 32 жилых домах были отремонтированы в районе Метрогородок в 2017 г. 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: Управа района Метрогородок
Свыше 120 подъездов в 32 многоквартирных жилых домах были отремонтированы в столичном районе Метрогородок в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В рамках комплексной программы реализации при содействии собственников, проголосовавших за проведение ремонтных работ, в прошлом году были приведены в порядок 122 подъезда в 32 многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что фронт работ охватил покраску фасадов, ремонт, оборудование доводчиками и надежными запирающими устройствам входных металлических дверей, ремонт дверей на чердаках и в подвалах. Покраска осуществлялась со всех сторон, включая наружные части и торцы, окна на лестничных клетках, стены и потолки.
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