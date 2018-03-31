Более 120 подъездов в 32 жилых домах были отремонтированы в районе Метрогородок в 2017 г.

Свыше 120 подъездов в 32 многоквартирных жилых домах были отремонтированы в столичном районе Метрогородок в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В рамках комплексной программы реализации при содействии собственников, проголосовавших за проведение ремонтных работ, в прошлом году были приведены в порядок 122 подъезда в 32 многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности Москвы », — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фронт работ охватил покраску фасадов, ремонт, оборудование доводчиками и надежными запирающими устройствам входных металлических дверей, ремонт дверей на чердаках и в подвалах. Покраска осуществлялась со всех сторон, включая наружные части и торцы, окна на лестничных клетках, стены и потолки.