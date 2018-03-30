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Москва 24 покажет, каковы перспективы развития рынка в сфере франчайзинга
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Москва 24 покажет, каковы перспективы развития рынка в сфере франчайзинга 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
4 апреля в стенах Московской торгово-промышленной палаты состоится бесплатная практическая конференция «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров». На мероприятии выступят представители: департамента города Москвы по конкурентной политике, Российской Ассоциации франчайзинга, сети барбершопов TOPGUN, сети кофеен Dunkin Donuts, сети кафе-мороженых Baskin Robbins.
Участники расскажут: концепции развития франчайзинговой модели бизнеса; перспективы развития рынка в сфере франчайзинга; истории успеха на практических примерах; помещения, выставленные городом на аукцион; существующие меры поддержки предпринимателей.
Прямую трансляцию можно увидеть 4 апреля в 15:30 на этой странице.
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