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Минкавказ: порты РФ на Каспии рискуют проиграть конкурентам, если не будут развиваться
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Минкавказ: порты РФ на Каспии рискуют проиграть конкурентам, если не будут развиваться 

ТАСС 47 минут назад
АСТРАХАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Пропускная способность российских портов Каспия используется не в полную силу. Если в ближайшее время не начать их развивать, то догнать конкурентов в соседних государствах будет невозможно, сообщил журналистам в пятницу в Астрахани министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"25 млн тонн [пропускная способность российских портов на Каспии]. В 2016 году около 6 млн тонн [грузооборот], а в 2017 году мы провалились до 4 млн тонн. При этом мы видим, что наши друзья (соседние прикаспийские страны — прим. ТАСС) развивают порты, строят и увеличивают грузопоток. Или мы будем конкурировать, или мы проиграем уже в ближайшие годы", — сказал Кузнецов после совещания по подготовке к Госсовету «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна».
Министр отметил, что стратегия развития каспийских портов станет одной из тем ближайшего Госсовета по Каспию. На нем также планируется обсудить «оживление» международного транспортного коридора Север-Юг, который пока «по внешнеполитическим и внутренним обстоятельствам, работает слабо». Кроме того, планируется определить приоритеты для государственных инвестиций, чтобы придать новое развитие прикаспийским регионам РФ.
"Конечный результат — повышение качества жизни людей, которые живут в этом макрорегионе, появление новых перерабатывающих мощностей, развитие конкурентных преимуществ
Мы хотим обозначить конкретные, прикладные решения, которые будут направлены на реализацию многих задач, в том числе строительство нового порта в Дагестане, установление конкурентноспособных тарифов, создание свободных портов, привлекательных для инвестиций, развитие судостроения, возобновление рыбного промысла и переработки, чего мы сейчас полностью лишились", — добавил Кузнецов.
В рамках рабочей поездки в Астрахань делегация Минкавказа РФ также ознакомилась с производственными мощностями одного из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе — судостроительного завода «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где возводят первый в РФ круизный лайнер для круизов по Каспию.
О стратегии развития портов
Подписанное премьер-министром распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года опубликовано на сайте кабмина 11 ноября 2017 года. В пояснительной записке отмечается, что основными целями этой стратегии является укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли.
Реализация стратегии предполагает модернизацию портов Махачкалы и Астрахани, порта Оля в Астраханской области, а также создание нового порта в дагестанском Каспийске.
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