Деревья и кустарники ценных сортов высадят во дворах Преображенки

Озеленение по программе «Миллион деревьев» продолжится в нашем районе этой весной.

Одиннадцать дворов района Преображенское будут озеленены благодаря активным жителям, которые проголосовали на портале электронных референдумов. Голосование на «Активном гражданине» прошло в конце прошлого года, по его итогам определили адреса весеннего озеленения в столице, в том числе — в нашем районе.

Со списком дворов, где реализуется программа «Миллион деревьев», можно ознакомиться на сайте районной газеты.

Этой весной будут озеленять почти две тысячи дворов. В каждом из них сначала провели исследования на предмет наличия инженерных коммуникаций, рядом с которыми копать запрещено.

К проекту «Активный гражданин» присоединяются все новые участники. Активных граждан в столице — более двух миллионов.