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Деревья и кустарники ценных сортов высадят во дворах Преображенки
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Деревья и кустарники ценных сортов высадят во дворах Преображенки 

Управа района Преображенское 47 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Озеленение по программе «Миллион деревьев» продолжится в нашем районе этой весной.
Одиннадцать дворов района Преображенское будут озеленены благодаря активным жителям, которые проголосовали на портале электронных референдумов. Голосование на «Активном гражданине» прошло в конце прошлого года, по его итогам определили адреса весеннего озеленения в столице, в том числе — в нашем районе.
Со списком дворов, где реализуется программа «Миллион деревьев», можно ознакомиться на сайте районной газеты.
Этой весной будут озеленять почти две тысячи дворов. В каждом из них сначала провели исследования на предмет наличия инженерных коммуникаций, рядом с которыми копать запрещено.
К проекту «Активный гражданин» присоединяются все новые участники. Активных граждан в столице — более двух миллионов.
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