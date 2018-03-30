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На Урал съедутся лучшие школьники России, чтобы встретится с губернаторами
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На Урал съедутся лучшие школьники России, чтобы встретится с губернаторами 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Культурно-познавательная программа стартует 1 апреля в Тюмени. В течении двух недель школьники посетят ведущие промышленные производства края, познакомятся с потенциальными вузами и работодателями, например ПНТЗ.
В рамках тура по УрФО участники проекта познакомятся со знаменитыми жителями Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми и увидят главные достопримечательности в этих городах. Запланированы и встречи с губернаторами Большого Урала.
В рамках конкурса участникам предстоит поучаствовать в решении реальных задач для промышленного сектора экономики, туризма, образования и науки. Проектный PR-менеджер «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России» Жанна Локоткова рассказала корреспонденту «ФедералПресс», что маршрут по Уралу выбран не случайно.
«Ломоносов называл его «российским Офиром» и добавлял, что Уралом прибавляется земля русская. Он развивал горно-рудное дело и именно поэтому был выбран Урал. Поэтому такой упор на металлургическое производство и нефтяное. Мы посетим такие предприятия, как СИБУР-Запсибнефтехим, ЧТПЗ и ПНТЗ, Лукойл-Пермь и другие», — отметила она.
Финал проекта запланирован на 15 апреля, он пройдет в Перми. В этот день там состоится публичная защита 10 лучших презентаций, выполненных школьниками по вопросам экологии, развития промышленных производств, городов будущего и экономики Урала.
Как заявил исполнительный директор «АНО „ЗВЕЗДА“ Владимир Скрипниченко: „Основная задача — запустить работу с молодёжью с точки зрения развития трудовой миграции, улучшения возможностей трудоустройства молодых, перспективных работников. Уверен, запрос на такие кадры есть на всех предприятиях“.
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