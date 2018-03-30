Высылаемые из Петербурга американские дипломаты заказали 21 пиццу

Сотрудники Генерального консульства США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге , которые должны освободить здание до 31 марта, организовали доставку пиццы. Курьеры привезли к зданию 21 коробку из ближайшей пиццерии с американским брендом, передает ТАСС

Встречал курьера работник консульства с тележкой.

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Отмечается, что на протяжении дня представители дипмиссии выносили из здания вещи в больших сумках, в том числе картины, и мешки с мусором. Централизованного вывоза имущества на грузовиках не было. Все это время здание охраняется в обычном режиме.

Несмотря на то, что офис сегодня был открыт, посетителей не принимали, хотя они пытались сдать заявления или узнать о судьбе своих документов.

Американские дипломаты должны освободить здание генконсульства в Санкт-Петербурге до 31 марта в рамках ответных мер на высылку российских дипломатов из США и закрытие в Сиэтле. Всего страну покинут 60 представителей дипмиссии Штатов.

Всего ответные меры из-за высылки российских дипломатов приняты против 23 стран.

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