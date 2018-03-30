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УФАС Подмосковья подвело итоги работы за I квартал 2018 года
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УФАС Подмосковья подвело итоги работы за I квартал 2018 года 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за первый квартал 2018 года, количество возбужденных дел снизилось, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
«В доме правительства Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за первый квартал 2018 года», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский подвел итоги деятельности антимонопольного ведомства.
«Снизилось количество возбужденных дел, что свидетельствует о сокращении количества нарушений. В 2016 году служба возбудила 4040 дел, в 2017 году — 3534», — отметил Пузыревский.
По его словам, в 2017 году антимонопольное ведомство направило 4477 предупреждений представителям органов власти и хозяйствующим субъектом. В 2016 году этот показатель составлял 5486.
«Профилактическая работа, в том числе в виде направления предупреждений, имеет важное значение в деятельности антимонопольной службы и является неотъемлемой частью государственного контроля. В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ведомство проводит профилактику нарушений обязательных требований в целях формирования моделей добросовестного поведения на товарном рынке», — отметил Пузыревский.
Руководитель Московского областного УФАС России Игорь Золотарев поблагодарил присутствующих за участие в мероприятии и отметил, что публичные обсуждения являются важной частью реформы контрольно-надзорной деятельности, поскольку это площадка для открытого диалога о развитии конкуренции.
«Больше года наше управление, под руководством ФАС России и в тесном взаимодействии с правительством Московской области, реализует данную программу, одна из основных задач которой — сделать работу контрольно-надзорных органов понятной и прозрачной, что, в свою очередь, благоприятно скажется на состоянии конкуренции в России и в Подмосковье», — подчеркнул Золотарев.
Также с докладами о правоприменительной практике управления выступили заместители руководителя Московского областного УФАС России: Сергей Муравьев с докладом о судебной практике в сфере деятельности, Алексей Азаренко — в сфере антимонопольного законодательства, Кирилл Иванюженко — в сфере контроля органов власти, Дмитрий Стрельников — в сфере рекламы и торговой деятельности, Павел Мироненко — в сфере закупок.
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