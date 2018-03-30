В Храме святого Феодора Ушакова состоится встреча с волонтёрами фонда «Старость в радость»

Участники программ фонда расскажут, чем и как можно помочь одиноким престарелым людям

Клуб «Семейные ценности», организованный при Храме святого Феодора Ушакова в Новогирееве, приглашает жителей района Новогиреево на встречу «Дела милосердия. Как можно помочь одиноким пожилым людям». Встреча состоится в Приходском доме Храма 30 марта в 19 часов, проведёт ее волонтёр Марина Усачёва. Участники встречи обсудят проблемы жизни пожилых людей в домах престарелых и побеседуют о том, как и чем им может помочь каждый из нас. Волонтёры фонда также расскажут, как привлечь общество к решению этих проблем. На мероприятии также пройдет благотворительная акция: слушатели напишут на пасхальной открытке свои поздравления и пожелания одиноким людям. Волонтёры фонда отправят эти открытки по почте адресатам. На мероприятие можно прийти с детьми — для них проведут мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

Адрес Храма святого Феодора Ушакова: улица Перовская, дом 64.

Телефоны: 8 (967) 002‑52-61 и 8 (910) 451‑93-24.

Фото из открытых источников.