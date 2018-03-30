Ещё
В Новогиреево реализуется программа по энергосбережению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новогиреево реализуется программа по энергосбережению 

Управа района Новогиреево 46 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
О том, как в Новогиреево берегут энергию, воду и тепло, рассказал глава управы района Александр Хрулёв, отвечая на вопросы жителей района.
В управлении ГБУ «Жилищник» района Новогиреево находится двести восемьдесят шесть многоквартирных домов.
Во исполнение закона от 23 ноября 2011 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в этих домах выполнен ряд мероприятий по энергосбережению. Так, в двухстах восьмидесяти четырех домах установлены узлы учета тепловой энергии; в двухстах сорока шести — установлены приборы учета горячей воды, а в двухстах восьмидесяти трех домах — приборы учета холодной воды. двадцать МКД в районе оборудованы автоматизированными узлами управления системами централизованного отопления. В жилых домах района заменили больше двух тысяч окон, расположенных в местах общего пользования, на энергосберегающие стеклопакеты.
Во всех домах, находящихся под управлением ГБУ «Жилищник», для эффективного и рационального использования энергоресурсов были установлены энергосберегающие светильники, в том числе в двадцати шести МКД — с датчиками движения. Четыреста сорок один электросчетчик, из тех, которые учитывают расход электроэнергии на общедомовые нужды, заменен на многотарифные. Проведено энергетическое обследование пятидесяти четырех многоквартирных домов с оформлением энергетических паспортов.
На 2018 год запланирована установка светодиодных светильников нового поколения в количестве двух тысяч штук.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Тотальный диктант вновь состоится в районе Новогиреево В новогиреевском Центре госуслуг посетитель ждет обслуживания в среднем три минуты двадцать две секунды Участковые отчитаются перед жителями района Новогиреево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена531
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»177
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию611
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги134
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение