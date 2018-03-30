В Новогиреево реализуется программа по энергосбережению

О том, как в Новогиреево берегут энергию, воду и тепло, рассказал глава управы района Александр Хрулёв , отвечая на вопросы жителей района.

В управлении ГБУ «Жилищник» района Новогиреево находится двести восемьдесят шесть многоквартирных домов.

Во исполнение закона от 23 ноября 2011 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ » в этих домах выполнен ряд мероприятий по энергосбережению. Так, в двухстах восьмидесяти четырех домах установлены узлы учета тепловой энергии; в двухстах сорока шести — установлены приборы учета горячей воды, а в двухстах восьмидесяти трех домах — приборы учета холодной воды. двадцать МКД в районе оборудованы автоматизированными узлами управления системами централизованного отопления. В жилых домах района заменили больше двух тысяч окон, расположенных в местах общего пользования, на энергосберегающие стеклопакеты.

Во всех домах, находящихся под управлением ГБУ «Жилищник», для эффективного и рационального использования энергоресурсов были установлены энергосберегающие светильники, в том числе в двадцати шести МКД — с датчиками движения. Четыреста сорок один электросчетчик, из тех, которые учитывают расход электроэнергии на общедомовые нужды, заменен на многотарифные. Проведено энергетическое обследование пятидесяти четырех многоквартирных домов с оформлением энергетических паспортов.

На 2018 год запланирована установка светодиодных светильников нового поколения в количестве двух тысяч штук.