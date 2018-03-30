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В Тюмени утвердили план по предупреждению ЧС во время паводка
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В Тюмени утвердили план по предупреждению ЧС во время паводка 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Глава администрации Тюмени Александр Моор утвердил план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего снеготаяния и половодья.
Согласно распоряжению, заблаговременную эвакуацию населения планируется проводить из домов малой этажности. Для этого в областной столице будут созданы семь сборных эвакуационных пунктов, где будут приняты все необходимые меры: организовано горячее питание, сформирован запас медикаментов для оказания первой медицинской и специализированной помощи пострадавшим в ЧС.
За последние пять лет средний уровень подъема воды в реке Туре в период весеннего половодья составляет 693 сантиметра. Для предотвращения возможного затопления используются водозащитные дамбы.
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