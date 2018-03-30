Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве готовится к Пасхе

Подготовка к Пасхе началась в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Как сообщается на сайте храма, прихожане принимают активное участие в подготовительных работах: приходят на уборку храма, чистят подсвечники, оградку, киоты, моют окна.

«В уборке приняли участие воспитанники школы «Знак». Учащиеся девятого класса пришли в храм после занятий в школе и с радостью подключились к работе. Под чутким руководством опытных старших наставников ребята начищали церковную утварь, помогали в уборке баптистерия и прочих делах», — отмечается на сайте.

Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (вт)