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Во Владимире три женщины отмыли 500 млн рублей
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Во Владимире три женщины отмыли 500 млн рублей 

АиФ Владимир 56 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В начале 2013 года знакомые организовали фирму по незаконному обналу. Женщины использовали классическую схему, создавая видимость движения товаров через документооборот с компаниями-однодневками.
В прокуратуре озвучили их названия — ООО «Контур», ООО «Оникс», ООО «Оптторг», ООО «Перспектива», ООО «СтройВэт», ООО «ЛегионСтрой», ООО «Трейд+», ООО «Кроника». За все время существования через контору прошло около 500 млн рублей. В качестве комиссии женщины забрали себе 17 млн  Женщины получили условные сроки — от 2 до 3 лет — и штрафы.
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