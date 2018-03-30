Незаконно размещенную рекламу убрали с ограждения на Череповецкой улице

После обращения жителя района Лианозово с соответствующим замечанием на портал «Наш город» на ограждении возле дома 15 по Череповецкой улице демонтировали незаконно размещенную рекламную конструкцию. О проведении работ отчитался генеральный директор Государственного бюджетного учреждения Москвы «Городская реклама и информация» Павел Семенов

«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в Вашем обращении», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)