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Незаконно размещенную рекламу убрали с ограждения на Череповецкой улице
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Незаконно размещенную рекламу убрали с ограждения на Череповецкой улице 

Управа района Лианозово 56 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово с соответствующим замечанием на портал «Наш город» на ограждении возле дома 15 по Череповецкой улице демонтировали незаконно размещенную рекламную конструкцию. О проведении работ отчитался генеральный директор Государственного бюджетного учреждения Москвы «Городская реклама и информация» Павел Семенов.
«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в Вашем обращении», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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